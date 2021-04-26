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Рынки в Аксайском районе работают в прежнем режиме

Рынки в Аксайском районе работают в прежнем режиме
В Аксайском районе рынки «Атлант», «Классик» и «Алмаз» вернулись к работе в прежнем режиме. Утром 28 апреля охранники открыли ворота и запустили торговцев. Однако к работе приступили не все.

После проверки правоохранителей на рынках немноголюдно, особенно на «Атланте». Добраться до торговых точек на машине невозможно из-за бетонных блоков, которые установили на входах. Поэтому продавцы даже не могут вывезти оставшийся товар.

Как сообщалось ранее, силовики оцепили рынки рано утром 27 апреля. Правоохранители проводили проверки и раздавали торговцам бланки о расторжении договоров аренды. По словам самих продавцов, на этих уведомлениях не было никаких подписей и печатей. При этом руководство рынка не давало официальных заявлений о расторжении договоров, а ГУ МВД по Ростовской области не прокомментировало внезапную проверку.

На следующий день после внезапного рейда торговцы собрались на территории рынка с требованием не отбирать у них рабочие места.

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