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У «Цимлянских вин» появился инвестор

У «Цимлянских вин» появился инвестор
Фото: Photogoroda.com

На «Цимлянских винах» может быть возобновлено производство. У предприятия появился инвестор. Об этом 4 марта сообщила директор департамента потребительского рынка Ирина Теларова.

По её словам, новый инвестор уже предпринял первые меры для оздоровления финансовой ситуации в компании. Работу на производстве могут возобновить уже в текущем году.

Напомним, «Цимлянские вина» находятся в процедуре банкротства. Около года производство приостановлено. Осенью 2018 года часть урожая винограда погибла, так как не была вовремя собрана.

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