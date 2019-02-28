У «Цимлянских вин» появился инвестор



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На «Цимлянских винах» может быть возобновлено производство. У предприятия появился инвестор. Об этом 4 марта сообщила директор департамента потребительского рынка Ирина Теларова.



По её словам, новый инвестор уже предпринял первые меры для оздоровления финансовой ситуации в компании. Работу на производстве могут возобновить уже в текущем году.



Напомним, «Цимлянские вина» находятся в процедуре банкротства. Около года производство приостановлено. Осенью 2018 года часть урожая винограда погибла, так как не была вовремя собрана.