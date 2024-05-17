Алексей Логвиненко: Ремонт дорог в Ростове находится на особом контроле

Фото: Администрация Ростова.

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко провел очередной прием граждан. В одном из обращений был вопрос о предоставлении жилья ребенку-сироте после совершеннолетия. Парень учится на 4-м курсе колледжа и живет у родственников, у него своего жилья нет.- В январе из областного и федерального бюджетов были выделены деньги. Муниципалитет уже приобрел на них квартиру. Это однокомнатная квартира площадью 34,7 кв. м в новом микрорайоне. В ближайшее время молодой человек справит новоселье. Поздравил его с этим важным в жизни событием и пожелал успехов в учебе! - отметил глава.В донской столице ремонт дорог находится на особом контроле. В этом сезоне губернатор Василий Голубев направил на эти цели дополнительно 1,5 млрд рублей. Также эти средства пойдут и на ремонт моста на Стачки. Путепровод уже сильно разрушен из-за потока машин.Кроме того, планируется заменить асфальт по улице Сельской от переулка Автомобильного до Казахстанского и в переулке Казахстанском от Нансена до улицы Сельской.На ремонт этих участков направили более 30 миллионов рублей. Уже заключены муниципальные контракты, работы должны выполнить до 1 сентября. Не исключено, что их завершат раньше установленных сроков, к августу.Следующее обращение касалось жилищного вопроса. Жители дома № 50 по пр. Ставского просят признать их дом аварийным и расселить. Жильцы сообщили, что дом начал разрушаться. Уже назначено инструментальное обследование. Если эксперты подтвердят опасения жильцов, то вопрос с расселением будет решаться.Кроме того, благоустроят детскую площадку на улице 30-летия Октября, 1д-16а в поселке Первомайка. На площадке будут прорезиненное покрытие, новый стол и игровое оборудование. Все работы должны завершить до осени. Из городского бюджета на эти цели направили 8,1 млн рублей.