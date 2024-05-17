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На трассе Ростов – Таганрог образовался 10-километровый затор из-за аварии

На трассе Ростов – Таганрог образовался 10-километровый затор из-за аварии
На трассе Ростов – Таганрог образовалась огромная пробка 17 мая. Затор тянется на десяток километров от поселка Синявского до хутора Мержаново.

Водители транспорта едва едут по участку дороги. Скорость движения составляет около 10-15 километров в час. Значит, чтобы преодолеть «красное» расстояние по карте, требуется порядка часа. Чтобы не терять время в пути, отложите поездки в направлении Таганрога или выберите альтернативный маршрут.

Причиной огромной пробки стала авария. Подробности ДТП неизвестны. На картах отмечено, что машины столкнулись возле хутора Пятихатки.
Фото: Яндекс.карты.
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