Тысячи жителей Ростова направились в IKEA после сообщения о скором закрытии сети

Фото: Rostov.ru

Тысячи жителей Ростова-на-Дону направились в IKEA после сообщения о скором закрытии сети магазинов. Информация о том, что крупнейшая в мире шведская сеть товаров для дома прекратит свою работу в России, начала распространяться 3 марта.После таких новостей люди массово по всей стране стали направляться в гипермаркет и просто сметать товары на полках. В Ростове, в единственном магазине на Аксайском проспекте, 23, тоже разгорелся настоящий ажиотаж. Берут абсолютно все, начиная от посуды, салфеток и свеч и заканчивая крупногабаритной мебелью и техникой.По информации официального аккаунта IKEA, сеть закроется в России уже 4 марта. Дата возобновления работы пока остается неизвестной.