Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Тысячи жителей Ростова направились в IKEA после сообщения о скором закрытии сети

Тысячи жителей Ростова направились в IKEA после сообщения о скором закрытии сети

Тысячи жителей Ростова-на-Дону направились в IKEA после сообщения о скором закрытии сети магазинов. Информация о том, что крупнейшая в мире шведская сеть товаров для дома прекратит свою работу в России, начала распространяться 3 марта.

После таких новостей люди массово по всей стране стали направляться в гипермаркет и просто сметать товары на полках. В Ростове, в единственном магазине на Аксайском проспекте, 23, тоже разгорелся настоящий ажиотаж. Берут абсолютно все, начиная от посуды, салфеток и свеч и заканчивая крупногабаритной мебелью и техникой.

По информации официального аккаунта IKEA, сеть закроется в России уже 4 марта. Дата возобновления работы пока остается неизвестной.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.