Тысячи ростовчан останутся без света в начале следующей недели

Следующая неделя начнется для ростовчан без света. Актуальный график отключений опубликован на портале Донэнерго.В понедельник,временно остановят подачу электричества для домов на проспекте Шолохова, 121, 121А, 190-210, улицах Коммунаров, 69-83, 1-11, Кабардинской, 1-49, 2-28, Горсоветской, 52, в переулках Шахтинском, 1-17, 2-16, Егорлыкском, 1-21, 2-22, Осетинском, 1-17, 2-22.Светалишатся горожане, проживающие на Суворова, 64, 89.электричества не будет по следующим адресам: Нансена, 99-109, 269-299, Межевая, 2-78, 1-87, Зорге, 6, 6/1, 8/2, Дагестантский, 1-35, 2-36, Якутский, 1-33, 2-34, Узбекский, 1-35, 2-38.Обесточатдома на улицах Локомотивной, 1-23, Катаева, 9-43, 2-24, Черепахина, 5-31, 2-14, Народного Ополчения, 12, в переулках Пешеходном, 1-9, 2-12, Чехова, 9-25, 22-26, на улице Большой Садовой, 71, 73, 75, 75/17.Отключения проведут в донской столице из-за подготовки к новому отопительному периоду.