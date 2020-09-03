Следующая неделя для жителей Ростова начнется с массовых отключений света

В Ростове-на-Дону жители останутся без света в начале недели. Графики отключений размещены на портале «Донэнерго».Так, в понедельник, 7 сентября, с 9:00 до 16:00 электричества не будет в больнице Водников на улице Пешкова, 34, на проспекте Шолохова, 83-107, улицах Селиванова, 1-21, 34-62, Промышленной, 43-71, 54-84, Металлургической, 22-38, 115-117, в переулках Деревообделочном, 5-15, 2-14, Сборном, 3-13, 2-14, Литейном, 1-15, 2-14. До 16:30 будут обесточены улицы Украинская, 41-73, 20-54, Вятская, 80-94, переулки Хибинский, 83-127, 82-130, Кубанский, 115-139, 108-132, Манычский, 89-133, 82-124, Сальский, 101-123, 82-96, Медведицкий, 61-87, 62-86.С 9:00 до 17:00 света лишатся жители, проживающие по улицам Щербакова, 1-67, 2-50, Курчатова, 1-5, Пулемётная, 1-19, 2-16, Молодёжная, 1-11, 2-12, 12-го Декабря, 1-21, 2-26, Фабричная, 1-7, 2-36, Алеутская, 1-53, 30-68, Соревнования, 1-23, 2-24, Межевая, 87-133, 82-158, Трудящихся, 51-131, 66-126, Нагорная, 73-127, 88-130, Павленко, 2-10, 1-9, Курганная, 61-83, 64-72, Окраинная, 2-6, 1-7, Нансена, 2-42; проспекту Ставского, 1, 39, 28-44; в переулках Запрудный, 1-19, 2-16, Аджарский, 1-11, 2-10, Буревестник, 9, 7/98, 10-12, Ярославский, 9-15, 18-24, Долевой, 1-9, 38-40, Коломенский, 2-10, 1-9, Проектируемый, 1-7. В это же время обесточат ряд садоводческих товариществ: «Жемчужина», «Товарищ», «Дружба», «Росинка», «Красный Аксай», «Северная Ривьера», «Виноградарь», «Космос», «Мичуринец».На час дольше, с 9:00 до 18:00, без света будут улицы Павленко, 2-10, 1-9, 11/47, 13/46, Курганная, 61-115, 62-86, Окраинная, 2-6, 1-7, Нансена, 20-46, переулки Проектируемый, 1-7, Коломенский, 2-10, 1-9, Долевой, 1-9, 38-40.С 10:00 до 17:00 света не будет в поселке Кумженском; с 9:00 до 13:00 - на улицах Мопра, 29-43, 40-72, 32, 23-33, Тренёва, 2-6, 14-32, Красной, 13, 2-й Баррикадной, 4, проспекте Стачки 46, 72, 42/1, 30А, 32-84, площади Рабочей, 19.С 13:00 до 17:00 прекратится подача электроэнергии на проспекте Стачки, 32-84, 30/34, 42/1, 46, улицах Мопра, 28-30, 23-33, 32, 42, Тренёва, 16-20, 24, 26А, 28, 3А, 20, Рабочей площади, 19.Так, массовые отключения проведут в городе с целью подготовки к отопительному периоду.