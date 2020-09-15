Массовые отключения света ждут жителей Ростова к концу рабочей недели

Жители Ростова-на-Дону снова останутся без света. Актуальные графики отключений опубликованы на портале «Донэнерго».В пятницу, 18 сентября, с 8:00 до 16:00 обесточат дома по следующим адресам:- улица Украинская 41-73, 20-54;- улица Вятская 80-94;- переулок Хибинский 83-127, 82-130;- переулок Кубанский 115-139, 108-13,- переулок Манычский 89-133, 82-124.С 9:00 до 16:00 на улице Кумженской 2-8, 1-7, Максима Горького 257-265, 285-291, 260, Красноармейской 296-298, Восточной 51-75, 52-74, проспекте Театральном 81, переулке Нахичеванском 51А, 55-57, 52-56, проспекте Шолохова 83-107, улице Селиванова 1-21, 34-62, Промышленной 43-71, 54-84, Металлургической 22-38, 115-117, переулке Деревообделочном 5-15, 2-14, Сборном 3-13, 2-14, Литейном 1-15, 2-14.Приостановят подачу электричества с 9:00 до 15:00 на улице Байкальской 38-98, 41-97, Дарвина 73-87, 76-96, Доватора 140-148, 167-189, 183/44, 144/41Б, 140А, Ковалевской 43-49, 44-54, Лобачевского 36-50, Карпатской 41-47, 42-46, Семипалатинской 41, 44-52.С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:- улица 1-я Кизитериновская 1-27, 2-18;- 2-я Кизитериновская 1-29, 2-24;- 3-я Кизитериновская 1-41, 2-30;- Новомосковская 7-31, 26-46;- Полторацкого 77-85, 58-70;- переулок Буревестник 9, 7/98, 10-12;- улица Межевая 87-133, 82-158;- проспект Ставский 1, 39, 28-44;- улица Трудящихся 51-131, 66-126;- Нагорная 73-127, 88-130;- переулок Ярославский 9-15, 18-24.С 9:00 до 18:00 света лишатся ростовчане, проживающие на Челябинской 7-21, 8-22, переулке Араратском 33-37, Урюпинском 1-7, 2-10, Урупском 1-15, 2-14, улице Мадояна 110/15, 161-167, Республиканской 97-157, 106, 108-132. Также обесточены останутся дома на переулке Подпольном 3-15, улице Минераловодской 108-114, Локомотивной1-23, Катаева 9-43, 2-24,Черепахина 5-31, 2-14,Народного Ополчения 12, переулке Пешеходном 1-9, 2-12.Временные неудобства возникнут из-за подготовки к отопительному периоду.