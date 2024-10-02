Тысячи ростовчан на сутки остались без воды из-за аварии

Фото: Ростов.Ру

Тысячи жителей Железнодорожного района Ростова на сутки остались без воды. Причиной этого стала коммунальная авария на улице Свердловской.Горячую и холодную воду людям отключили 1 октября около 8:00. Краны пересохли в домах, которые расположены в границах: Стачки — Зеркальный — Скрябина, 31, 33 — Амбулаторная — НЖД — набережная — Циолковского, от № 148а до № 102 — Богачёва — кладбище — Батуринская — Тружеников — Мопра. В течение всего дня горожане не могли приготовить еду, принять душ и помыть посуду.Ремонт планировали завершить к 17:00. Однако потом сроки его окончания дважды переносили. Только утром 2 октября работы на объекте завершили. Однако местные жители утверждают, что водоснабжение появилось не во всех домах.