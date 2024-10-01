В Ростовской области билеты на поезда могут подорожать на 11,6%

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В 2025 году в России могут подорожать билеты на поезда. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в сфере ж/д перевозок будет поэтапное повышение тарифов на пассажирские поездки дальнего следования. В 2025 году тарифы вырастут на 11,6%, в 2026 году – на 11,4%, а в 2027 году — на 5,9%. Рост тарифов обусловлен стремлением к достижению безубыточности инфраструктурного комплекса. Если новые ставки будут одобрены, то в следующем году стоит ждать повышения цен на железнодорожные билеты.Важно отметить, что после закрытия аэропорта Платов поездки на поездах стали практически единственным способом передвижения на дальние расстояния. Ранее ростовчане могли добраться на самолете в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Однако в последние два года более суток им приходится ехать в поездах. Большой спрос на железнодорожный транспорт привел к нехватке билетов и резкому росту цен.Если же цены увеличатся пропорционально тарифам, то к существующей стоимости можно смело прибавить от 200 до 1 000 рублей.Стоит отметить, что в прогнозе также говорится и о росте цен на грузоперевозки ж/д транспортом. В 2025 году индекс роста на стоимость перевозки грузов железнодорожным транспортом составит 13,8%. Это означает, что, скорее всего, цены поднимутся и на различную продукцию и услуги.