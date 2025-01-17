Из Ростова-на-Дону начнет курсировать туристический поезд «Выходные в Домбае»
Из Ростовской области начнет курсировать туристический поезд под названием «Выходные в Домбае». Об этом сообщается на сайте РЖД 17 января.
Локомотив отправится в Карачаево-Черкесию на февральских выходных. Отправление будет со станции «Ростов-Главный» в 18:59 и прибудет в место назначения утром 22 февраля.
За два дня туристы смогут посетить экскурсии по Домбаю и Архызу.
Отметим, что локомотив полностью оснащен всем необходим для комфортной поездки. Современные купе и СВ вагоны, ресторан и душевые кабины обеспечат все удобства для пассажиров.
Возвращение в донскую столицу запланировано на вечер 23 февраля. В Ростов-на-Дону состав прибудет в 24 февраля в 08:33.