Из Ростова-на-Дону начнет курсировать туристический поезд «Выходные в Домбае»

Фото: РЖД

Из Ростовской области начнет курсировать туристический поезд под названием «Выходные в Домбае». Об этом сообщается на сайте РЖД 17 января.Локомотив отправится в Карачаево-Черкесию на февральских выходных. Отправление будет со станции «Ростов-Главный» в 18:59 и прибудет в место назначения утром 22 февраля.За два дня туристы смогут посетить экскурсии по Домбаю и Архызу.Отметим, что локомотив полностью оснащен всем необходим для комфортной поездки. Современные купе и СВ вагоны, ресторан и душевые кабины обеспечат все удобства для пассажиров.Возвращение в донскую столицу запланировано на вечер 23 февраля. В Ростов-на-Дону состав прибудет в 24 февраля в 08:33.