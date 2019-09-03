Требуется кровь: в Шахтах роженицу ввели в искусственную кому



В Шахтах женщину сразу после родов пришлось ввести в искусственную кому. Сейчас 31-летней Александре Чаус требуется донорская кровь, сообщает DonDay Шахты.



У пациентки 4 сентября родился сын. Ей сделали кесарево сечение, и через некоторое время состояние женщины стало быстро ухудшаться. Как рассказала тётя Александры, вечером 3 сентября её доставили в роддом. После родов у неё открылось кровотечение, самочувствие всё ухудшалось, и в итоге Александру ввели в искусственную кому. Врачи сообщили, что у неё не работает печень.



В больницу 5 сентября приехали специалисты из Ростова-на-Дону. Прежде чем перевести пациентку в больницу донской столицы, нужно дождаться, пока её состояние стабилизируется. Уже со всей Ростовской области привезли кровь для Александры, но её оказалось мало. Женщине требуется кровь четвёртой группы с положительным резус-фактором. К тому же ей нужна плазма любой положительной группы.



Малыш Александры родился с весом 2 700 граммов, рост — 50 сантиметров. Сейчас он находится в Ростове под наблюдением врачей. Муж женщины не отходит от неё, дома её возвращения ждёт старший сын, третьеклассник.



Всех неравнодушных просят помочь и сдать кровь для Александры Чаус. Донором может стать любой человек в возрасте от 18 до 50 лет, весом более 50 килограммов. Обращайтесь по адресу: Шахты, проспект Ленинского Комсомола, 58.