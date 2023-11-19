Из-за снегопада ухудшилась видимость на трассе М-4 «Дон»
Вечером 19 ноября на Ростовскую область обрушился снегопад. Из-за непогоды на трассе М-4 «Дон» ухудшилась видимость.
Метель накрыла северную часть региона: Каменский, Миллеровский и Чертковский районы. Большое количество осадков стало причиной тяжелой обстановки на федеральной дороге. Водителей просят не превышать допустимую норму скорости и соблюдать дистанцию между соседними машинами.
Автовладельцам, которые не успели «переобуть» машины, советуют воздержаться от поездок на них.
По данным регионального ГУ МЧС, ночью на дорогах может появиться гололед.