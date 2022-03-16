В Ростовской области из-за мощного снегопада замело трассу

Фото: соцсети

На Ростовскую область 17 марта обрушился мощный снегопад. Трассу замело, из-за чего увеличился риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Очевидцы поделились в соцсетях кадрами обстановки на дороге.На кадрах видно, что трассу практически всю занесло снегом, и метель продолжается. Сцепление с дорогой ухудшилось, а видимость в таких условиях составляет лишь несколько сотен метров. Если учитывать то, что некоторые автомобилисты уже «переобулись» в летнюю резину, ситуация крайне опасная. Водители снижают скорость, чтобы не попасть в ДТП.Отметим, что непогода пришла в донской регион вечером 17 марта. Где-то был просто небольшой снегопад, а в Ростове и ближайших к нему городах бушевала настоящая метель. На заснеженных трассах за это время уже случилось несколько аварий. По прогнозам синоптиков, снегопады прекратятся на следующей неделе.