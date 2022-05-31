ТОП-10 мест в Ростове и Ростовской области для отдыха на природе

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Находится на окраине северной части города. Лес обладает разнообразием ландшафта и восхитительных локаций. Здесь есть и затопленный скальный карьер с грунтовыми водами, окруженный очаровательной зеленой местностью, и цепь щепкинских прудов, пригодных для купания, и разрушенные сооружения хутора, опустевшего еще в прошлом столетии. Помимо редких туристов и лесников, здесь можно встретить многочисленных представителей фауны: косуль, зайцев, кабанов и других обитателей. Смело отправляйтесь в Щепкинский лес, если хотите отдохнуть от городской суеты и насладиться манящей тишиной и безлюдными пейзажами. Только помните: в лесу запрещено разжигать костры и охотиться на диких животных.Прямо в черте города Ростова-на-Дону в микрорайоне Военвед расположился настоящий оазис, скрытый от людских глаз железной дорогой, под названием Соловьиная роща. Это место может похвастаться большим количеством влекущих прохладой полян и лужаек, прекрасно подходящих для привалов и палаточных лагерей. Территория рощи не загрязнена, есть множество пешеходных тропинок. Для желающих освежиться в прохладной воде после долгих блужданий здесь расположился небольшой бассейн родника. Мы однозначно советуем Соловьиную рощу для походов и прогулок пешком и на велосипедах!3. Темерницкая рощаНа самой окраине северо-восточного района Ростова, вдоль Днепровского переулка распростерся один из самых неизведанных местными жителями природных объектов – Темерницкая роща. Это место отлично подойдет для желающих устроить себе небольшое испытание на выносливость и стойкость, ибо большая часть рощи представляет собой непролазный девственный лес. Дорога через него изредка упирается в заросшие травой поляны, а по пути обязательно встретятся заболоченный пруд и поросшая камышом долина Темерницкой балки. Вам предстоит пройти множество крутых спусков и подъемов, зарослей и оврагов, но мы гарантируем: красота нетронутой рощи, тишина лесных тропинок стоят всех усилий!4. Сосновый борНедалеко от Темерницкой балки вы можете посетить сосновый бор, прилегающий к роще и ограничивающийся улицей Орской. Это место может стать настоящей находкой даже для коренного жителя южной столицы. Чтобы добраться до этой сказочной локации, необходимо терпение: дорога пролегает сквозь малосимпатичную дубовую рощу с иссохшими деревьями. Но как только окажетесь в бору, вы будете поражены волшебством этого места, будто сошедшего с холста Ивана Шишкина. Посмотришь вниз – земля, усыпанная иголками, посмотришь вверх – лишь зеленеющие кроны сосен, а вокруг – длинные изящные столбы деревьев, устремляющиеся ввысь. Из звуков – лишь разноголосое пение птиц. В бору редко можно встретить туристов, оттого тропинки и поляны там чистые и пригодные для пикников. Только не забудьте покрывало, чтобы сосновые иголки не портили ваш отдых!5. Александровский лесАзовский район также может похвалиться чудесной и достаточно известной среди жителей Ростовской области территорией, а именно – Александровским лесом. Однако не стоит бояться его популярности: площадь леса составляет более 5 500 га, так что места хватит и для туристов, желающих неторопливо побродить по тропинкам, и для путешественников, рассчитывающих на продолжительные походы. Лес является заповедником, так что здесь можно встретить множество уникальных животных и устроить охоту. В самом сердце этого природного достояния находится фазанья ферма и олений питомник, где можно приобрести птицу и увидеть благородных животных в вольерах. Кроме того, в Александровском лесу есть искусственное водохранилище, и при желании вы можете порыбачить за дополнительную плату.6. Кумженская рощаНа мысе стрелки между реками Дон и Мертвый Донец расположился зеленый островок, выделяющийся на фоне многочисленных многоэтажек города. Большинству жителей Ростова Кумженская роща, расположенная недалеко от улицы Малиновского, знакома своим мемориальным комплексом, возведенным в память об освобождении южной столицы от немецко-фашистских захватчиков. Однако роща может стать отличным местом для активного отдыха на природе. Отправляйтесь в путешествие по лесопарку, уходя подальше от пешеходных троп. Вы можете бродить меж деревьев, преодолевать овражки, искать укромные лужайки и наслаждаться зеленью, которая в мае-июне по-особому сочная и яркая. В роще множество зон, идеально подходящих для пикников, приготовления шашлыков, энергичных игр и установления палаток. Этот лесопарк не обладает привычной нам атмосферой дикого леса, но все же позволит вам ненадолго покинуть шумный город и насладиться спокойствием и неторопливостью матушки-природы. Кстати, купаться в реках, обрамляющих мыс, крайне нежелательно, потому как вода в них далеко не самая чистая, так что старайтесь выбирать другие места для водных развлечений.7. Роща СКАВ Ворошиловском районе напротив стадиона СКА распростерлась одноименная роща, которую облюбовали многие жители Ростова-на-Дону. Лесопарк привлекает туристов солнечными лужайками, разнообразием видов животных и растений, густо заросшими тропинками, обилием восхитительных ландшафтов и пейзажей. Этот кусочек нетронутой природы удивительным образом возник в самом сердце никогда не отдыхающего мегаполиса. Роща СКА идеально подойдет для того, чтобы отвлечься от каменных джунглей и отправиться в настоящее приключение, захватив с собой палатку и спальные мешки. Здесь вы можете покормить белок, покататься на велосипедах, устроить пикник, а после — переночевать на свежем воздухе под звездным небом.8. Мухина балка (Малый Лог)Это место является еще одним из многочисленных природных достояний Ростовской области, так как признано охраняемым заповедником, в котором каждый желающий может соприкоснуться с уникальными представителями флоры и фауны. Местность представляет собой обрывистый овраг, покрытый густым лесом. На территории балки расположено несколько заболоченных водоемов, купание в которых, к сожалению, не приветствуется. Однако, помимо активного отдыха на природе, балка славится своими подземными катакомбами, привлекающими туристов со всей области и за ее пределами. Об этом комплексе подземных ходов ходит множество загадочных легенд: начиная с предположения о том, что это было задумкой казаков, и заканчивая идеей о целом городе под землей. Отправившись в Мухину балку, вы приобретаете чудесную возможность не только устроить увлекательную прогулку по дышащим зеленью тропам с перспективой разбить небольшой лагерь, но и исследовать тайны Аксайского подземелья.9. Зеленый островЭто еще одно уникальное место, изрядно полюбившееся многим ростовчанам. Находится оно в нижнем течении реки Дон в Пролетарском районе. На территории речного острова можно приятно провести время как у воды, так и на уединенных полянах. Многие жители южной столицы стараются регулярно выбираться на Зеленый остров, чтобы переночевать в окружении густой растительности и звуков девственной природы. Единственным минусом этой локации является рой комаров, который с большой вероятностью может атаковать вас на острове. Но если запастись спреем и сеткой, ваше путешествие пройдет на высшем уровне!10. Хмелевые скалыЭто поистине живописное и идеальное для длительного отдыха место находится в Каменском районе близ хутора Садки. Уверяем вас, что эта локация стоит того, чтобы выбраться чуть дальше Ростова и прилегающих территорий! Контраст этой местности поражает: среди широкой равнины раскинулись величественные скалы. Взбираться на них без экипировки крайне опасно, однако это не препятствует тому, чтобы со стороны полюбоваться этим впечатляющим каменным массивом. Близкое расположение к реке Кундрючьей, раскидистые кроны деревьев, вольная степь, где любому хватит места, чтобы разбить лагерь, ручей с ключевой водой – все это сделает ваше времяпрепровождение на Хмелевских скалах незабываемым!