Департамент автодорог Ростова подал семь исков в суд на АО «Донэнерго»

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Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова подал семь исков к АО «Донэнерго». Информация размещена на сайте картотеки Арбитражного суда Ростовской области.В общей сложности городские власти намерены взыскать с ресурсоснабжающей организации 6,4 миллиона рублей. Информация о предмете спора между департаментом и акционерным обществом пока не разглашается.АО «Донэнерго» было зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2007 году. Спустя несколько лет компания стала один из крупнейших операторов услуг по передаче электроэнергии в Ростовской области. Только в прошлом году ее выручка составила более 17 миллиардов рублей.