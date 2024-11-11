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ТЦ на Буденновском проспекте завершил процедуру банкротства спустя восемь лет

ТЦ на Буденновском проспекте завершил процедуру банкротства спустя восемь лет
В Ростове ТЦ «Континенталь» вышел из процедуры банкротства. Судебные разбирательства длились с декабря 2026 года. Информация об этом появилась в электронной картотеке Арбитражного суда.

Торговый центр на пересечении проспекта Буденновского и улицы Пушкинской, ныне – фуд-молл «Мануфактура», столкнулся с проблемой банкротства. В декабре 2016 года один из кредиторов подал иск о признании владельца ООО «ВЭВ» банкротом. Компания задолжала более 14 миллионов долларов. Судебные разбирательства продолжались в течение восьми лет.

В октябре 2024 года стороны достигли мирового соглашения, по условиям которого ООО «ВЭВ» обязано выплатить задолженность в размере около 1,2 миллиарда рублей до сентября 2027 года. Компании ежемесячно нужно будет выплачивать кредиторам около 4,5 миллиона рублей.

Стоит отметить, что здание торгового центра является историческим памятником, а внутри достаточно места для крупных и небольших магазинов. В случае продажи здания ООО «ВЭВ» сможет погасить задолженность и инвестировать в новый бизнес. Однако у компании, вероятно, другие планы.
Фото: Яндекс.Карты
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