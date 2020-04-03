Суды Ростова-на-Дону начали выносить решения о штрафах в 15 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции
В Ростове-на-Дону суды начали выносить первые решения за нарушения режима самоизоляции. К нарушителям применяются новые увеличенные штрафы – от 15 до 40 тысяч рублей.
Один из первых случаев произошёл в Советском районе города. Протокол на 27-летнего ростовчанина составили полицейские, которые застали его 3 апреля около 22 часов на улице. Стражам порядка молодой человек пояснил, что вышел из дома вместе с друзьями по личным делам.
Материалы дела об административном правонарушении по статье ч. 2 ст. 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» направили в Советский районный суд. Дело было рассмотрено 4 апреля. Суд постановил оштрафовать жителя Ростова на 15 тысяч рублей. Внести сумму ростовчанин должен в течение 60 дней с момента вступления постановления в силу.
Добавим, что у молодого человека двое маленьких детей – 4-х и 2-х лет.
В Советском районном суде пояснили, что ежедневно на месте находится дежурный судья, который рассматривает подобные дела и выносит решение. Ранее сообщалось, что в связи с введённым режимом ограничения, суды Ростовской области рассматривают только безотлагательные дела. К ним относятся дела об избрании либо продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или недееспособного лица, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, и некоторые другие.
Судя по всему, дела о наказании нарушителей режима самоизоляции приравняли к безотлагательным.
Всего, как удалось узнать Rostov.ru, только по одному Советскому району полицейские направили в суд порядка 30 материалов об административных правонарушениях по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
Напомним, ранее штрафы по этой статье на граждан составляли от 100 до 500 рублей, но 30 марта Госдума одобрила законопроект, увеличивающий размер штрафов. Теперь их размер составляет для граждан от 15 до 40 тысяч рублей.
В связи с режимом самоизоляции, жителям Дона разрешается покидать дома только для того, чтобы сходить в магазин и аптеку. Накануне, 6 апреля, дончанам разрешили посещать гипермаркеты и пункты выдачи онлайн-заказов.
Первые рейды полицейские стали проводить в минувшие выходные. Тогда протоколы составили на ростовчан, гуляющих в парках и рыбаков, мирно сидевших с удочками на берегу реки.
Таким образом, по выходу из безработного карантина, жители Ростовской области рискуют остаться не только без средств к существованию, но ещё и со штрафами, минимальный размер которых практически равен минимальному размеру оплаты труда (в Ростовской области с 1 января 2020 года МРОТ составляет 14 556 рублей).