Суд обязал храм отреставрировать «Архиерейский дом» в Новочеркасске в течение двух лет

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По решению Арбитражного суда Ростовской области православный приход патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего собора Новочеркасска обязан провести работы по сохранению «Архиерейского дома». Информация об этом опубликована в картотеке органа правосудия.Историческое здание возвели в 1834 году Донской консисторией (учреждение при епископе). Дом построили в центре города в переулке Платовском, 43/1. В собственность государства оно перешло после революции. В советские годы там было военное учреждение культуры. Когда развалился СССР, дом получил статус объекта культурного наследия регионального значения.Здание через некоторое время начало разрушаться. В 2016 году Министерство культуры Ростовской области назначило перечень работ и обязало владельцев отреставрировать строение.В 2018-м исторический дом перешел в собственность Вознесенского собора, с ним - и ответственность за выполнение работ. В 2023 году донской Комитет по охране объектов культурного наследия подал иск на храм с требованием отреставрировать здание. Суд удовлетворил прошение. Приходу Вознесенского собора дано два года на обновление «Архиерейского дома».