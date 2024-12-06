Суд ужесточил наказание бойцу ЧВК, ранившему полицейского в Новошахтинске

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В Ростовской области завершился суд над бойцом частной военной компании, который совершил нападение на полицейского в Новошахтинске. Павел Николин, признанный виновным, приговорен к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, что значительно меньше ранее назначенного ему срока в 6 лет и 11 месяцев в колонии особого режима.ЧП случилось 6 декабря в пригороде Новошахтинска. В тот день внимание полицейского патруля привлек мужчина в камуфляжной форме. Правоохранители попытались остановить его, но он открыл огонь из ручного пулемета и скрылся. Один из полицейских был ранен в бедро и госпитализирован. На следующий день, 7 декабря, стрелка задержали в селе Киселёво.Оказалось, что Павел Николин является членом частной военной компании. По его словам, он заблудился и случайно оказался на территории донского региона, приняв полицейских за врагов. Ранее он уже был судим за кражу и разбой.В декабре 2023 года Павлу Николину уже назначили наказание в виде 6 лет и 11 месяцев лишения свободы в колонии особого режима по другому делу. После апелляции дело вернули в суд для нового рассмотрения.28 октября Ростовский областной суд вынес окончательное решение по делу Николина. Его оправдали по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса, которая касается применения насилия, неопасного для жизни или здоровья, либо угрозы применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением должностных обязанностей. Однако по части 2 этой же статьи, которая касается применения насилия, опасного для жизни или здоровья, ему назначили наказание в виде лишения свободы на 6 лет и 6 месяцев. Кроме того, его признали виновным по статье «Незаконное ношение огнестрельного оружия и боеприпасов» и осудили на 3 года лишения свободы со штрафом в размере 60 тысяч рублей. Таким образом, в общей сложности он проведет 8 лет в исправительной колонии общего режима.Приговор в отношении Павла Николина вступил в силу 19 ноября.