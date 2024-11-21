Стоимость проезда из Ростова в Аксайский район повысится на 10%

Фото: Ростов ру

Администрация Аксайского района объявила о повышении стоимости проезда в Ростов. С 25 ноября проезд станет дороже на 10%.В настоящее время проезд на автобусе по Аксаю стоит 35 рублей, но с понедельника цена вырастет до 39 рублей. Стоимость поездки из Аксая в Ростов-на-Дону зависит от выбранного маршрута. На данный момент цена варьируется от 50 до 55 рублей. С 25 ноября пассажирам придётся платить от 55 до 60 рублей.В ведомстве объяснили, что повышение цен связано с ростом стоимости горюче-смазочных материалов и других необходимых для обслуживания транспорта ресурсов. Кроме того, отмечается нехватка водителей, поэтому необходимо повысить им зарплату.