Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В парке «Лога» в Ростовской области у лемуров обнаружили опасную инфекцию — бордетеллёз

В парке «Лога» в Ростовской области у лемуров обнаружили опасную инфекцию — бордетеллёз
В парке «Лога» в Ростовской области у лемуров обнаружили опасную инфекцию — бордетеллёз. Об этом сообщили 21 ноября в пресс-службе развлекательного заведения.

В октябре у самки по имени Цита появились первые признаки заболевания верхних дыхательных путей. Её сразу доставили в Ростов, где провели анализы и подтвердили диагноз. К несчастью, инфекция быстро распространилась среди остальных лемуров.

Бордетеллёз — серьёзное заболевание, характеризующееся воспалением слизистых респираторных путей, кашлем, интоксикацией и значительным похудением. Кроме того, оно может привести к летальному исходу. Для лечения экзотических животных потребовался комплексный подход.

Три недели ветеринары ежедневно давали медикаменты, делали уколы и проводили ингаляции. Уже к концу ноября лечение дало результаты, и животные полностью выздоровели.
Фото: Лога парк
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.