Фото: Лога парк

В парке «Лога» в Ростовской области у лемуров обнаружили опасную инфекцию — бордетеллёз. Об этом сообщили 21 ноября в пресс-службе развлекательного заведения.В октябре у самки по имени Цита появились первые признаки заболевания верхних дыхательных путей. Её сразу доставили в Ростов, где провели анализы и подтвердили диагноз. К несчастью, инфекция быстро распространилась среди остальных лемуров.Бордетеллёз — серьёзное заболевание, характеризующееся воспалением слизистых респираторных путей, кашлем, интоксикацией и значительным похудением. Кроме того, оно может привести к летальному исходу. Для лечения экзотических животных потребовался комплексный подход.Три недели ветеринары ежедневно давали медикаменты, делали уколы и проводили ингаляции. Уже к концу ноября лечение дало результаты, и животные полностью выздоровели.