Три года «условки» дали бывшей замначальнице следственного отдела МВД в Новошахтинске

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В Ростовской области суд вынес приговор экс-заместителю начальника следственного отдела МВД города Новошахтинска за превышение должностных полномочий и попытке нарушения тайны телефонных разговоров. Наталью Рациборскую осудили на три с половиной года условно.Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области, женщина пыталась помочь своему приятелю. Его подозревали в раскрытии гостайны. Рациборская проникла в архив и в тайне ото всех возобновила уголовное дело.Позже она создала шесть фальшивых документов, чтобы суд мог выдать распоряжение о доступе к прослушиванию разговоров и переписке сторонних лиц.Против неё было возбуждено уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Покушение на преступление», - уточнили в ведомстве.Новошахтинский районный суд приговорил её к условному сроку три с половиной года с испытательным сроком полтора года. Кроме того, Наталье Рациборской на три года запрещено занимать должности в органах государственной власти и правопорядка.