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В Ростовской области назвали даты запрета продажи алкоголя

В Ростовской области назвали даты запрета продажи алкоголя
Фото: www.nv-online.info
На Дону определены даты запрета продажи алкогольной продукции в 2019 году.

Напомним, региональный закон ограничивает реализацию спиртного в День последнего звонка, выпускного, международный День защиты и День знаний. В этом году праздники выпадают на даты 23 мая, 25 июня и, соответственно, 1 июня и 1 сентября.

В эти даты в магазинах нельзя будет купить алкоголь не только лицам, не достигшим 18 лет, но и остальным покупателям.

Исключением являются магазины беспошлинной торговли.

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