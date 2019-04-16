В Ростовской области назвали даты запрета продажи алкоголя



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На Дону определены даты запрета продажи алкогольной продукции в 2019 году.



Напомним, региональный закон ограничивает реализацию спиртного в День последнего звонка, выпускного, международный День защиты и День знаний. В этом году праздники выпадают на даты 23 мая, 25 июня и, соответственно, 1 июня и 1 сентября.



В эти даты в магазинах нельзя будет купить алкоголь не только лицам, не достигшим 18 лет, но и остальным покупателям.



Исключением являются магазины беспошлинной торговли.