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Стали известны города Ростовской области с новыми случаями заражения коронавирусом

Стали известны города Ростовской области с новыми случаями заражения коронавирусом
Стало известно, на каких территориях Ростовской области зарегистрировали новые случаи заболевания COVID-19. Данные опубликованы на сайте правительства региона.

За сутки количество заражённых увеличилось до 533. В течение дня диагноз подтвердили у 64 человек. Заболевших выявили в 20 городах и районах области. В Ростове-на-Дону зарегистрировали 16 случаев, Кашарском районе — 8, Шахтах — 6, Таганроге — 5, Азовском районе — 4, Белокалитвинском, Каменском и Мартыновском районах — по 3, Зерноградском районе, Гуково и Новошахтинске — по 2, Батайске, Каменск-Шахтинском, Новочеркасске, Волгодонском, Аксайском, Зимовниковском, Матвеево-Курганском, Красносулинском, Сальском и Ремонтненском районах — по 1.

Под медицинским наблюдением в Ростовской области находятся 3 933 человека, их них дома на самоизоляции — 3 908.

Теги: коронавирус в Ростове коронавирус в Ростовской области COVID-19 в Ростовской области

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