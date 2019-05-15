Под Новочеркасском грузовик сбил двух пешеходов: один человек погиб





В Ростовской области грузовик сбил двух пешеходов, один из них скончался на месте происшествия. ДТП произошло около 23:30 на трассе Каменоломни – Новочеркасск.



По предварительным данным, водитель грузовика «Митсубиси Фусо» отвлекся за рулем и поздно заметил пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Один из них, заметив несущийся прямо на него грузовик, побежал в сторону. Туда же, пытаясь уйти от столкновения, направилась многотонная машина. В результате грузовик сбил пешехода уже на обочине, сообщает DonDay Новочеркасск.



Проехав ещё около 20 метров, автомобиль наехал на девушку, которая шла по краю дороги в направлении остановки.

Молодой человек, первым оказавшийся под колёсами машины, от полученных травм скончался на месте происшествия. 16-летняя девушка с серьёзными травмами в тяжёлом состоянии доставлена в больницу.



Чтобы достать погибшего из-под грузовика, понадобилась помощь спасателей. На месте установить его личность не удалось. На вид погибшему - около 30 лет.