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Под Новочеркасском грузовик сбил двух пешеходов: один человек погиб

Под Новочеркасском грузовик сбил двух пешеходов: один человек погиб

В Ростовской области грузовик сбил двух пешеходов, один из них скончался на месте происшествия. ДТП произошло около 23:30 на трассе Каменоломни – Новочеркасск.

По предварительным данным, водитель грузовика «Митсубиси Фусо» отвлекся за рулем и поздно заметил пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Один из них, заметив несущийся прямо на него грузовик, побежал в сторону. Туда же, пытаясь уйти от столкновения, направилась многотонная машина. В результате грузовик сбил пешехода уже на обочине, сообщает DonDay Новочеркасск.

Проехав ещё около 20 метров, автомобиль наехал на девушку, которая шла по краю дороги в направлении остановки.
Молодой человек, первым оказавшийся под колёсами машины, от полученных травм скончался на месте происшествия. 16-летняя девушка с серьёзными травмами в тяжёлом состоянии доставлена в больницу.

Чтобы достать погибшего из-под грузовика, понадобилась помощь спасателей. На месте установить его личность не удалось. На вид погибшему - около 30 лет.

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