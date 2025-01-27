Средний размер потребительского кредита снизился на 18% в Ростовской области

Фото: Ростов.ру

В России шесть месяцев подряд сокращается средний размер потребительского кредита. Тенденция не обошла стороной Ростовскую область.По данным Национального кредитного бюро, за полгода падение составило более 18%. В июне 2024 года жители региона в среднем брали у банков по 166 тысяч рублей. К концу декабря сумма уменьшилась до 136 тысяч рублей.Изменения за аналогичный период наблюдаются в других городах страны. Например, в Москве средний размер потребкредита сократился почти на 30% — с 309 до 218 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге снижение составило 25% — с 250 до 187 тысяч рублей.