Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Средний размер потребительского кредита снизился на 18% в Ростовской области

Средний размер потребительского кредита снизился на 18% в Ростовской области
В России шесть месяцев подряд сокращается средний размер потребительского кредита. Тенденция не обошла стороной Ростовскую область.

По данным Национального кредитного бюро, за полгода падение составило более 18%. В июне 2024 года жители региона в среднем брали у банков по 166 тысяч рублей. К концу декабря сумма уменьшилась до 136 тысяч рублей.

Изменения за аналогичный период наблюдаются в других городах страны. Например, в Москве средний размер потребкредита сократился почти на 30% — с 309 до 218 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге снижение составило 25% — с 250 до 187 тысяч рублей.
Фото: Ростов.ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.