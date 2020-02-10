Изящную чашу 14-го века обнаружили при раскопках в Азове



В Ростовской области археологи рассказали о новой находке, сделанной во время раскопок. В Азове учёные обнаружили миниатюрную чашку 14-го века.



Такую посуду изготавливали в Нижем Поволжье. Оттуда изделие попало в Азак, где находится уже порядка 700 лет. Завотделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский заметил, что орнаменты на поволжской керамике всегда отличался яркостью и разнообразием. Формы же сосудов многообразием не отличались.



- Такая стандартизированность объясняется тем, что мастера при производстве посуды использовали одинаковые заготовки. Найденные нами изделия ограничиваются чашами, кувшинами и сосудами для омовения рук, - добавил Андрей Николаевич.



Всего форм поволжской керамики не больше десяти. Некоторые из них встречаются довольно редко. Например, подобная форма чашки в целом виде встретилась археологам впервые.