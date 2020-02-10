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Изящную чашу 14-го века обнаружили при раскопках в Азове

Изящную чашу 14-го века обнаружили при раскопках в Азове
В Ростовской области археологи рассказали о новой находке, сделанной во время раскопок. В Азове учёные обнаружили миниатюрную чашку 14-го века.

Такую посуду изготавливали в Нижем Поволжье. Оттуда изделие попало в Азак, где находится уже порядка 700 лет. Завотделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский заметил, что орнаменты на поволжской керамике всегда отличался яркостью и разнообразием. Формы же сосудов многообразием не отличались.

- Такая стандартизированность объясняется тем, что мастера при производстве посуды использовали одинаковые заготовки. Найденные нами изделия ограничиваются чашами, кувшинами и сосудами для омовения рук, - добавил Андрей Николаевич.

Всего форм поволжской керамики не больше десяти. Некоторые из них встречаются довольно редко. Например, подобная форма чашки в целом виде встретилась археологам впервые.

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