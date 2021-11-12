Среди новых пациентов с коронавирусом большинство - жители Ростова

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 646 человек. По данным на 16 ноября, почти треть из них (199 человек) - жители донской столицы. На втором и третьем местах по количеству зараженных остаются Волгодонск и Шахты. Там диагноз подтвердился у 32 и 29 человек соответственно. Также положительные результаты ПЦР-тестов получили 27 человек из Таганрога, 18 - из Новочеркасска и 17 - из Аксайского района.Среди заболевших оказались 16 жителей Азовского района, 14 - Миллеровского и 12 - Зимовниковского. По 11 пациентов с коронавирусом появились в Мясниковском, Сальском, Красносулинском районах, а также в Зверево, Новошахтинске и Гуково. На территории Неклиновского, Белокалитвинского районов и Азова заразились по 10 человек.Инфекцию подхватили по девять человек, проживающих в Кагальницком районе, Батайске и Каменске-Шахтинском. В Семикаракорском диагноз подтвердился у восьми жителей. По семь случаев заражения зафиксировали в Октябрьском, Цимлянском, Тацинском, Каменском и Тарасовском районах.На территории Зерноградского, Чертковского, Морозовского, Егорлыкского, Песчанокопского, Целинского районов и Донецка вирус подхватили по шесть человек. В Кашарском, Обливском, Багаевском, Шолоховском, Заветинском, Куйбышевском и Дубовском - по пять. А в Мартыновском, Орловском, Боковском, Константиновском, Усть-Донецком и Волгодонском - по четыре.Также положительные результаты тестов на COVID-19 получили по три жителя Милютинского и Веселовского районов, по два - Пролетарского, Ремонтненского и Матвеево-Курганского. На территории Родионово-Несветайского, Советского и Верхнедонского районов специалисты выявили по одному случаю заболевания.Общее число инфицированных за весь период пандемии достигло 166 452 человек. Из них 8 209 не смогли побороть опасный вирус. По информации правительства региона, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19.