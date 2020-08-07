Большинством среди новых инфицированных коронавирусом в Ростовской области являются люди от 46 лет

В Ростовской области большую часть новых инфицированных коронавирусом составляют люди от 46 лет. Об актуальных данных по состоянию на 10 августа сообщили в региональном правительстве.За прошедшие 24 часа COVID-19 подтвердился у 128 жителей Ростовской области, среди которых 43,8% - это люди в возрасте от 46 до 65 лет, 21,9% - от 18 до 45 лет, 23,4% - от 66 до 79 лет. Из новых инфицированных детей - всего 3,1%, граждан старше 80 лет - 7,8%.С начала пандемии в донском регионе зафиксировано 14 235 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Количество жертв опасного вируса достигло 261 пациента.