В ЗС Ростовской области подвели итоги пятилетней работы

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Выступая перед депутатами с большой речью, председатель донского парламента Александр Ищенко отметил, что работа 6-го созыва ЗС оказалась самой насыщенной по числу принятых законодательных актов.На очередном, 57-м, заседании Законодательного собрания Ростовской области, которое состоялось 25 июля, подвели итоги работы депутатов за пятилетку.Время пролетело очень быстро. Уже в сентябре этого года пройдут очередные выборы, на которых изберут новый состав ЗС.Именно поэтому Спикер Донского парламента Александр Ищенко посвятил свою речь итогам работы нынешнего созыва депутатов.- Шестой созыв стал самым продуктивным по реализации инициатив на федеральном уровне. В президентских указах, федеральных законах и нормативных актах правительства России нашли свое отражение 53 инициативы Заксобрания Ростовской области, - отметил Александр Ищенко. - В работе находятся еще 39 федеральных инициатив. 10 из них 10 уже получили предварительную поддержку.С словами благодарности выступил на заседании и Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он подчеркнул эффективное взаимодействие депутатов донского парламента с исполнительными органами власти. Работая совместно законодательная и исполнительная власть создали хорошую основу для дальнейшего развития Ростовской области.- Хотел бы сказать спасибо каждому депутату за личное участие в решении самых разных вопросов, за результаты, которых Ростовская область достигала, - сказал Василий Голубев. - Никто не говорит, что у нас нет проблем, вы это прекрасно знаете, но главное, что мы ими занимаемся, и у нас есть уверенность в том, что мы будем продолжать это делать и далее.Губернатор подчеркнул, что благодаря оперативным решениям законодателей в сложные моменты экономика Ростовской области продолжает показывать позитивную динамику, а регион в целом продолжает выполнять все социальные обязательства перед жителями.Во время пандемии коронавируса Законодательное собрание реагировало на все сложности практически мгновенно. Не раз на экстренных заседаниях депутаты меняли подходы к оказанию адресной социальной помощи, корректировали бюджет.- Ряд наших решений – это прямой ответ на обращения избирателей к депутатам, - добавил председатель Заксобрания Ростовской области. - Например, мы ужесточили требования к организациям, занимающихся эвакуацией и хранением автомобилей на штрафстоянках.Донские законодатели очень быстро реагировали и на общественные запросы, связанные с проведением СВО. С начала проведения спецоперации депутаты приняли 35 региональных льгот и других мер социально поддержки для участников СВО и членов их семей.Не забывали парламентарии и о поддержке многодетных семей, семей с детьми-инвалидами или детьми с ОВЗ (прим. - ограниченные возможности здоровья).- В целом это была сложная и насыщенная событиями пятилетка, - подвел итог Александр Ищенко. - Мы работали в интересах избирателей, для благополучия Ростовской области, для нашего родного Отечества. Надеюсь, что принесли пользу.