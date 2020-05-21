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Сотрудников оперативных служб, чиновников и полицейских освободят от оплаты парковки в центре Ростова

Сотрудников оперативных служб, чиновников и полицейских освободят от оплаты парковки в центре Ростова
Фото: so-l.ru
В Ростове от оплаты парковки в центре города освободят сотрудников правоохранительных органов и отдельную категорию чиновников. Соответствующий документ размещён на сайте администрации города.

Документ также позволяет не платить за парковку работникам пожарной службы и скорой помощи. Исключения также сделают для сотрудников Росгвардиии, Следственного комитета, аварийно-спасательной службы, военной автоинспекции.

Автомобили льготных категорий должны иметь специальные опознавательные знаки.

Освобождённым от оплаты парковки машинам запрещено занимать места для инвалидов.

Напомним, в Ростове систему платных парковок в центре города ввели в 2016 году. Однако на протяжении длительного времени схема не работала. Муниципалитет не мог привлекать к ответственности автовладельцев за неоплату парковки, так как не имел доступа к личным данным. В марте 2020 года в Кодекс об административных правонарушениях были внесены изменения. Поправки разрешили полиции передавать личные данные собственников автомобилей муниципальным службам, занимающимся оформлением штрафов за неоплату парковки.

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