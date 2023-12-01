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Сотрудники Ростовской АЭС собрали макулатуры на 1,5 миллиона тетрадей

Сотрудники Ростовской АЭС собрали макулатуры на 1,5 миллиона тетрадей
Сотрудники Ростовской атомной электростанции (АЭС) собрали макулатуры на 1,5 миллиона тетрадей. Впечатляющих результатов атомщики добились в течение 2023 года.

В качестве вторсырья собрали более 37 тонн бумаги и 11 тонн картона. Кроме того, на переработку отправили более тонны других отходов, содержащих полезные компоненты. Это и полиэтиленовая пленка, и упаковка из полимерных материалов, и оргтехника, и элементы питания, и стеклотара. Из всего этого можно изготовить новые изделия. Например, в этом году из макулатуры, собранной атомщиками, можно сделать 1,5 миллиона тетрадей для школьников.

— На атомной станции есть утвержденный руководством график по централизованному сбору макулатуры и отходов, содержащих полезные компоненты. Селективный сбор вторсырья мы ведем с 2017 года. За это время на вторичную переработку отправлено около 187 тонн бумаги и 29 тонн картона, что позволило обеспечить вторсырьем перерабатывающие предприятия для производства более 150 тонн новой бумажной продукции, — подчеркнула начальник отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС Ольга Горская. — Мы стараемся максимально рационально использовать ресурсы, чтобы сохранить природу и приносить пользу.

Ростовская АЭС — лидер природоохранной деятельности на Дону. Главная задача предприятия в области экологической безопасности — поддержка высокого уровня эксплуатации оборудования, обеспечивающего сохранение природных систем. Эту задачу атомщики решают системно и поэтапно.

Несмотря на серьезные вызовы, с которыми столкнулась вся страна, тема экологии остается актуальной. Крупнейшие госкорпорации России занимаются масштабированием механизмов «зеленого» финансирования», а правительство РФ продолжает социально-ориентированную политику и сохраняет ключевые цели по выполнению национально-экологической повестки.

В фокусе ESG-трансформации, как государственных, так и коммерческих структур, в перспективе ближайших нескольких лет социальные задачи реализуются.

Почти треть респондентов относит реализацию ESG-инициатив к абсолютным приоритетам во внешней и внутренней деятельности компании. Таким образом ESG-повестку можно считать частью их долгосрочной стратегии. А ключевые цели устойчивого развития при этом совпадают с целями, актуальными для всей страны. Например, ответственное потребление и производство, хорошее здоровье и благополучие, достойная работа и экономический рост.

Ростовская АЭС — филиал АО «Концерна Росэнергоатома». Предприятие расположено в Ростовской области на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 километра от Волгодонска. Ежесуточно там вырабатывается 25 миллиона киловатт/часов на каждом из четырех энергоблоков. Доля атомной генерации в структуре производства электроэнергии Ростовской области составляет более 70%.
Фото: Ростовская АЭС.
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