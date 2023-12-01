Сотрудники Ростовской АЭС собрали макулатуры на 1,5 миллиона тетрадей

Фото: Ростовская АЭС.

Сотрудники Ростовской атомной электростанции (АЭС) собрали макулатуры на 1,5 миллиона тетрадей. Впечатляющих результатов атомщики добились в течение 2023 года.В качестве вторсырья собрали более 37 тонн бумаги и 11 тонн картона. Кроме того, на переработку отправили более тонны других отходов, содержащих полезные компоненты. Это и полиэтиленовая пленка, и упаковка из полимерных материалов, и оргтехника, и элементы питания, и стеклотара. Из всего этого можно изготовить новые изделия. Например, в этом году из макулатуры, собранной атомщиками, можно сделать 1,5 миллиона тетрадей для школьников.— На атомной станции есть утвержденный руководством график по централизованному сбору макулатуры и отходов, содержащих полезные компоненты. Селективный сбор вторсырья мы ведем с 2017 года. За это время на вторичную переработку отправлено около 187 тонн бумаги и 29 тонн картона, что позволило обеспечить вторсырьем перерабатывающие предприятия для производства более 150 тонн новой бумажной продукции, — подчеркнула начальник отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС Ольга Горская. — Мы стараемся максимально рационально использовать ресурсы, чтобы сохранить природу и приносить пользу.Ростовская АЭС — лидер природоохранной деятельности на Дону. Главная задача предприятия в области экологической безопасности — поддержка высокого уровня эксплуатации оборудования, обеспечивающего сохранение природных систем. Эту задачу атомщики решают системно и поэтапно.Несмотря на серьезные вызовы, с которыми столкнулась вся страна, тема экологии остается актуальной. Крупнейшие госкорпорации России занимаются масштабированием механизмов «зеленого» финансирования», а правительство РФ продолжает социально-ориентированную политику и сохраняет ключевые цели по выполнению национально-экологической повестки.В фокусе ESG-трансформации, как государственных, так и коммерческих структур, в перспективе ближайших нескольких лет социальные задачи реализуются.Почти треть респондентов относит реализацию ESG-инициатив к абсолютным приоритетам во внешней и внутренней деятельности компании. Таким образом ESG-повестку можно считать частью их долгосрочной стратегии. А ключевые цели устойчивого развития при этом совпадают с целями, актуальными для всей страны. Например, ответственное потребление и производство, хорошее здоровье и благополучие, достойная работа и экономический рост.Ростовская АЭС — филиал АО «Концерна Росэнергоатома». Предприятие расположено в Ростовской области на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 километра от Волгодонска. Ежесуточно там вырабатывается 25 миллиона киловатт/часов на каждом из четырех энергоблоков. Доля атомной генерации в структуре производства электроэнергии Ростовской области составляет более 70%.