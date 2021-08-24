Донские депутаты сдали более тонны ненужной бумаги в рамках всероссийской акции по сбору макулатуры

В Ростове прошла всероссийская экологическая акция «Дни зеленых действий». В рамках проекта «Чистая страна» от партии «Единая Россия» сотни ростовчан принесли ненужную бумагу, чтобы сдать макулатуру и внести свой вклад в экологию. Мероприятие прошло днем 25 августа возле Донской публичной библиотеки.Возле входа в библиотеку припарковали фургон для сбора макулатуры. Как в старые добрые времена, горожане вместе с детьми приносили ненужные книги, газеты, коробки. Волонтеры, а также ростовые куклы развлекали маленьких гостей, дарили шары и благодарили за вклад в экологию страны. Принять участие во всероссийской акции захотели и депутаты Законодательного собрания Ростовской области.Председатель донского парламента Александр Ищенко рассказал, как в его школьные годы классы соревновались, кто больше сдаст макулатуры. Дух соперничества и желание быть лидерами помогали сохранить природу.- Мы добывали макулатуру не только из домашних закромов и у соседей, а ходили по предприятиям, организациям, собирали бумагу и стремились, чтобы наш класс был в лидерах. Сейчас, конечно, другие подходы, но воспитывать бережное отношение к природе крайне важно, - поделился Александр Ищенко. – Радует, что в акции приняли участие люди разных возрастов. Пока взрослые приносили и взвешивали старую бумагу, дети участвовали в мастер-классах по изготовлению оригами. Даже молодожены приняли участие в мероприятии и внесли свой вклад в сохранение донской природы. Вся макулатура, которую собрали горожане, пойдет на переработку, а значит, поможет сохранить от вырубки деревья.Спикер донского парламента добавил, что компании по переработке отходов должны сделать простую и понятную процедуру сбора мусора, чтобы люди смогли сами сортировать его и отдавать на переработку.К слову, это далеко не первая экологическая акция в Ростовской области. Весной этого года более пяти тысяч школьников из 78 учебных учреждений региона участвовали в акции по сбору батареек. Подобные мероприятия помогают не только сохранить окружающую среду, но и прививают подрастающему поколению бережное отношение к природе.Региональный руководитель проекта «Чистая страна» и депутат Законодательного собрания Ростовской области Михаил Сапрыкин отметил, что подобные экологические мероприятия проводятся в регионе регулярно. Депутатский корпус совместно с волонтерами и неравнодушными гражданами круглогодично занимаются очищением и оздоровлением территорий донского региона.- Например, весной нам удалось организовать акцию по очищению водоемов. В ней приняли участие более двух тысяч человек. Подводные охотники, водолазы и просто рыбаки доставали мусор из водоемов в своем районе. Благодаря этому удалось вывезти несколько тонн отходов, - отметил координатор регионального проекта «Чистая страна».Во время акции ростовчанам совместно с депутатами удалось собрать более тонны макулатуры. Бумага будет отправлена на переработку, а вырученные деньги пойдут на покупку новых деревьев, которые посадят в Ростове и области.