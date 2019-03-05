Сотрудниц ростовской мэрии с 8 марта поздравил певец Сергей Лазарев



Шикарный подарок к Международному женскому дню сделал глава Ростова сотрудницам мэрии. Для чиновниц в преддверии праздника выступил Сергей Лазарев.



На концерт были приглашены не только работницы горадминистрации, но и сотрудницы районных администраций. Счастливые зрительницы спешили поделиться впечатлениями в соцсетях.

- Пожалуй, лучший подарок, который можно было только придумать в честь такого весеннего, женского праздника, - написала одна из сотрудниц мэрии. - Спасибо, Виталий Васильевич!



Добавим, что Сергей Лазарев будет представлять Россию на международном конкурсе «Евровидение-2019». Стоимость его выступления составляет порядка трёх миллионов рублей. Из каких средств был оплачен концерт звезды, неизвестно.



Напомним, что в прошлом году сотрудниц ростовской мэрии с 8 марта поздравлял Валерий Меладзе.



