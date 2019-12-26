Сотни ростовчан останутся без света 30 декабря



За день до Нового года, 30 декабря, десятки улиц Ростова-на-Дону останутся без света. Электричества не будет в течение восьми и пяти часов. Горожанам придется терпеть неудобства из-за профилактики аварий, сообщила пресс-служба компании «Донэнерго».



С 9 до 17 часов 30 декабря света не будет на улицах, проспекте и в переулках:



– Комсомольская, 26-80, 1-67;

– 29-я Линия, 16;

– 31-я Линия, 19-33, 18-34;

– 33-я Линия, 1-41, 2-36;

– 35-я Линия, 1-17, 2-48;

– 37-я Линия, 2-8, 7-23;

– 39-я Линия, 1-33, 2-22;

– 45-я Линия, 2-14;

– Сарьяна, 38-48;

– Мопра, 28-30, 23-33, 32, 42, 28-30, 23-33;

– Тренева, 6-20, 24, 26А, 28, 3А, 20, 16-20;

– Стачки, 32-84, 30/34, 42/1, 46, 32-84;

– Рабочая площадь, 19;



С 12 до 17 часов электричество отключат на улицах и в переулках:



– Казахская, 20-42;

– Киргизская, 41, 43/26;

– 2-я Киргизская, 45-47, 32;

– Манычский, 3-31, 6-34;

– Сальский, 1-27, 2-26;

– Медведицкий, 1-21, 2-24;

– Донской, 1-21, 2-32.