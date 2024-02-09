Сотни машин с пробитыми колесами выстроились на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

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Сотни машин с пробитыми колесами выстроились на трассе М-4 «Дон». Из-за плохого дорожного покрытия и низкого тумана автомобили стоят на обочине в 60 километрах от Ростова в сторону Москвы.Судя по кадрам с места, на обочине с пробитыми колесами стоят грузовики, автобусы, джипы, легковушки, у которых пробиты по два, а то и по три колеса. Глубина ям достигает до 30 сантиметров, их ширина - около полуметра, а длина - два-три метра.Владелец «Хендай» Андрей, который ехал из Ростова в Москву, рассказал, что в темноте в непогоду нельзя понять, яма перед тобой или асфальт. Его автомобиль пробил два колеса. Из-за сильного удара боковую дверь машины согнуло, и она не открывается.Супружеская пара из Крыма на «Мерседесе» ждала мобильную шиномонтажку более трех часов. Пока чинили машину, супруги пытались дозвониться в страховую компанию по поводу иска «Росавтодору», чтобы возместить ущерб. У автомобиля пробито колесо, а также погнулся дорогостоящий диск.Федеральное агентство сдирает с автовладельцев деньги, но не торопится выполнять свои обязательства. Компании, вероятно, все равно, в каком состоянии эта дорога, ведь теперь она больше походит на заминированный танковый маршрут.На проезжей части ям так много, что у водителей практически нет шансов не наткнуться на нее в темное время суток в тумане. Общий ущерб только за эту одну ночь явно превысит миллион рублей.Такая же ситуация – и по встречному направлению в сторону Ростова. На обочине стоят порядка 50-100 автомобилей. Кажется, что пробившие всего одно колесо еще легко отделались. Они могут самостоятельно поставить запаску и ехать дальше. В то время как другим приходится ждать мастеров, чтобы заменить по два, а то и три колеса.Мастера мобильной шиномонтажки говорят, что они работают в авральном режиме всю ночь.Интересно, что накануне губернатор Ростовской области Василий Голубев, отвечая на вопрос о состоянии дорог, рассказал о том, что сам угодил в такую яму недалеко от города Шахты и пробил колесо служебной машины.