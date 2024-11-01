Следственный комитет начал проверку по факту исчезновения брата и сестры в Батайске

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По факту исчезновения двоих несовершеннолетних детей в Батайске СК начал проверку. Уже больше суток родные 13-летней Александра и 11-летнего Андрея Пологаевых не знают об их местонахождении.Брат с сестрой днем 31 октября вышли на прогулку из дома на улице Коммунистической. Родители забили тревогу после того, как дети не пришли домой. Несколько часов близкие искали детей самостоятельно. Позже к поисками присоединилась полиция.- По факту исчезновения двоих детей 2013 и 2011 года рождения, проводится процессуальная проверка, - сообщили в СУ СК по Ростовской области.