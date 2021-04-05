На Дону пенсионер скончался, пока застрявшую машину скорой помощи доставали из грязи

Пожилой житель Ростовской области не дождался бригаду медиков. Машина скорой помощи опоздала на вызов, застряв в грязи.Тяжелобольной Николай С. жил в доме №66 на улице Гагарина в хуторе Родники Кагальницкого района. За последние пять дней состояние мужчины резко ухудшилось. Как указано в медзаключении, угол рта у пенсионера скосился, началось кровотечение из левого уха и рта, а речь пропала. Около 9 часов 6 апреля мужчине стало совсем плохо, и родственники вызвали медиков.Врачи поехали на вызов буквально через несколько минут после звонка. На подъезде к дому Николая, в районе дома №7, машина забуксовала в грязи.Водитель «скорой» сообщил о случившемся заведующему гаража и попросил направить машину повышенной проходимости. Однако местные жители предложили вытащить авто с помощью трактора.Когда машину скорой помощи удалось поставить на асфальтированную дорогу, прошло полчаса с момента вызова врачей. Добраться до пациента они смогли только в 9:50. Но было уже поздно - родственники пенсионера с порога рассказали о его смерти. Как указано в анамнезе, он скончался около 9:10-9:20, то есть за полчаса до приезда медиков.Как сообщили в администрации Кагальницкого района DonDay.ru, родственники умершего не имеют претензий к работникам скорой помощи. В районной больнице считают, что пожилой мужчина находился в очень тяжелом состоянии, из-за которого наступили необратимые последствия для организма.– Районная прокуратура начала проверочные мероприятия. По итогам будет дана оценка всем обстоятельствам случившегося, – прокомментировал ситуацию прокурор Кагальницкого района Александр Коростылев.В апреле 2021 года улицу Гагарина, посреди которой застряла карета скорой помощи, собирались выровнять.