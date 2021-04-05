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На Дону пенсионер скончался, пока застрявшую машину скорой помощи доставали из грязи

На Дону пенсионер скончался, пока застрявшую машину скорой помощи доставали из грязи
Пожилой житель Ростовской области не дождался бригаду медиков. Машина скорой помощи опоздала на вызов, застряв в грязи.

Тяжелобольной Николай С. жил в доме №66 на улице Гагарина в хуторе Родники Кагальницкого района. За последние пять дней состояние мужчины резко ухудшилось. Как указано в медзаключении, угол рта у пенсионера скосился, началось кровотечение из левого уха и рта, а речь пропала. Около 9 часов 6 апреля мужчине стало совсем плохо, и родственники вызвали медиков.

Врачи поехали на вызов буквально через несколько минут после звонка. На подъезде к дому Николая, в районе дома №7, машина забуксовала в грязи.

Водитель «скорой» сообщил о случившемся заведующему гаража и попросил направить машину повышенной проходимости. Однако местные жители предложили вытащить авто с помощью трактора.

Когда машину скорой помощи удалось поставить на асфальтированную дорогу, прошло полчаса с момента вызова врачей. Добраться до пациента они смогли только в 9:50. Но было уже поздно - родственники пенсионера с порога рассказали о его смерти. Как указано в анамнезе, он скончался около 9:10-9:20, то есть за полчаса до приезда медиков.

Как сообщили в администрации Кагальницкого района DonDay.ru, родственники умершего не имеют претензий к работникам скорой помощи. В районной больнице считают, что пожилой мужчина находился в очень тяжелом состоянии, из-за которого наступили необратимые последствия для организма.

– Районная прокуратура начала проверочные мероприятия. По итогам будет дана оценка всем обстоятельствам случившегося, – прокомментировал ситуацию прокурор Кагальницкого района Александр Коростылев.

В апреле 2021 года улицу Гагарина, посреди которой застряла карета скорой помощи, собирались выровнять.

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