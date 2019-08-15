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Сильные ливни с грозой и ветром прогнозируют в ближайшие часы на Дону

Сильные ливни с грозой и ветром прогнозируют в ближайшие часы на Дону
Фото: www.intex-press.by
В большинстве районов Ростовской области в ближайшие часы ожидается резкое ухудшение погоды. Штормовое предупреждение объявило региональное управление МЧС.

По данным Росгидромета, в ближайшие 1-3 часа на Дон обрушатся сильные ливни с грозами, в некоторых районах - с градом. Также прогнозируется усиление ветра. Порывы будут достигать 20-23 м/с.

Как сообщалось ранее, непогода продержится в Ростовской области в течение трёх дней, до 19 августа.

Добавим, что в субботу на Дону ожидается до +24…+29 градусов, по югу и востоку - до +34 градусов.

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