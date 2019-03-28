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Удивленный ростовским гостеприимством Валерий Меладзе пообещал провести ночь в кресле

Удивленный ростовским гостеприимством Валерий Меладзе пообещал провести ночь в кресле
2 апреля в Ростове прошёл концерт знаменитого певца Валерия Меладзе.

Восторженно исполнителя встретила не только публика, но и администрация отеля, где он остановился. На кровати в номере знаменитость ждала надпись со словами из его песни: «Свобода или сладкий плен».
«Такого приёма я не ожидал!!! Ростовское душевное гостеприимство!!! Буду спать в кресле, но надпись не уберу», - написал Валерий Меладзе на своей странице в «Инстаграме» под фото.

Удивленный ростовским гостеприимством Валерий Меладзе пообещал провести ночь в кресле
Выступление артиста состоялось в КСК «Экспресс». Зал был полон. Певец исполнил свои популярные хиты и новые песни. Ростовчане преподнесли Меладзе десятки шикарных букетов цветов.

После концерта исполнитель поблагодарил зрителей за радушный приём. Публика стоя провожала артиста со сцены.

Добавим, что стоимость билетов на концерт Валерия Меладзе в Ростове начиналась от 2 500 рублей.

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