Семье погибшего в СВО мобилизованного из Ростовской области передали орден Мужества
В Ростовской области семье мобилизованного, погибшего в ходе спецоперации, передали орден Мужества. Награду вручили родным Анатолия Лаврентьева в администрации Пролетарского района.
Парень родился и вырос в хуторе Ганчуков. В сентябре 2022-го его призвали в ряды бойцов в рамках мобилизации. Анатолий служил около полугода. В середине апреля он выполнял боевую задачу под Луганском. В какой-то момент бойца ранили. Ранение оказалось смертельным.
Тело погибшего передали родственникам. Похороны 28-летнего Анатолия Лаврентьева состоялись в родном хуторе.
Парня представили к ордену Мужества посмертно. Спустя несколько месяцев, 20 июля, родным передали государственную награду.