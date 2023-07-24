Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Семье погибшего в СВО мобилизованного из Ростовской области передали орден Мужества

Семье погибшего в СВО мобилизованного из Ростовской области передали орден Мужества
В Ростовской области семье мобилизованного, погибшего в ходе спецоперации, передали орден Мужества. Награду вручили родным Анатолия Лаврентьева в администрации Пролетарского района.

Парень родился и вырос в хуторе Ганчуков. В сентябре 2022-го его призвали в ряды бойцов в рамках мобилизации. Анатолий служил около полугода. В середине апреля он выполнял боевую задачу под Луганском. В какой-то момент бойца ранили. Ранение оказалось смертельным.

Тело погибшего передали родственникам. Похороны 28-летнего Анатолия Лаврентьева состоялись в родном хуторе.

Парня представили к ордену Мужества посмертно. Спустя несколько месяцев, 20 июля, родным передали государственную награду.
Фото: соцсети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.