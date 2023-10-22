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Семье погибшего в СВО бойца из Ростовской области вручили орден Мужества

Семье погибшего в СВО бойца из Ростовской области вручили орден Мужества
Семья погибшего в зоне СВО дончанина получила орден Мужества. Награду вручили близким Романа Андронакий.

В ноябре мужчине должно было исполниться 45 лет. Он был смертельно ранен в июле 2023 года. За героизм, проявленный в бою, его представили к ордену Мужества посмертно.
Фото: соцсети.
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