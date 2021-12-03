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Сбежавшего из психбольницы преступника задержали в Аксайском районе

Сбежавшего из психбольницы преступника задержали в Аксайском районе
В Аксайском районе задержали преступника, сбежавшего из психбольницы. Об этом стало известно 5 декабря.

По информации ГУ МВД по Ростовской области, 33-летний мужчина был признан виновным в совершении тяжкого преступления. Однако вместо лишения свободы ему назначили принудительное лечение в специализированном медучреждении Московской области. Вероятно, мужчина оказался невменяемым.

4 ноября преступник сбежал из психиатрической больницы. На поиски подсудимого ушло около месяца. За это время мужчина успел перебраться в Ростовскую область. Его задержали в Аксайском районе.
Фото: МК в Твери.
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