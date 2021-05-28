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Самый богатый депутат Заксобрания Ростовской области за год заработал 122 млн рублей

Самый богатый депутат Заксобрания Ростовской области за год заработал 122 млн рублей
Депутаты Законодательного собрания отчитались о своих доходах за 2020 год. Самым богатым оказался член фракции «Единая Россия» Евгений Дегтярев. В прошлом году его доход составил 122 миллиона рублей.

При заработке в 10 миллионов рублей в месяц, недвижимости у депутата не так уж и много. В его собственности только земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства почти на полторы тысячи квадратных метров. В пользовании народного избранника квартира на 391 квадратный метр. У Дегтярева есть внедорожник марки «Тойота» и прицеп. Супруга депутата заработала чуть больше 1,3 миллионов рублей, но задекларировала больше пяти земельных участков, пять жилых домов, квартиру и три нежилых помещения. Машина у супруги народного избранника такая же, как и у мужа. У Дегтярева пять несовершеннолетних детей, у их пользовании дом на 391 квадратный метр, зарегистрированный на депутата.

Сергей Рожков.

На втором месте оказался Сергей Рожков и годовой доход в 85 миллионов рублей. У него в собственности приусадебный участок, несколько земельных участков, дома, две квартиры и несколько нежилых строений. Автопарку Рожкова можно только позавидовать. От иномарок представительского класса до лодок и крупной сельско-хозяйственной техники - это небольшой список движимого имущества народного избранника.

Супруга Рожкова заработала за год 115 тысяч рублей. У нее земельный участок и жилой дом в пользовании, и две квартиры в собственности. Машина жены депутата - "Лексус".


Виктор Халын.

Виктор Халын замыкает тройку самых богатых депутатов. В 2020 году он заработал чуть более 53 миллионов рублей. В его собственности также огромный список различных земельных участок под строительство многоэтажной застройки, гаражей и прочего. Кроме того, он владеет жилым домом, несколькими гаражами, складскими и нежилыми помещениями. Ездит депутат на "Тойоте Лексусе".

Доход жены куда скромнее - 3,7 миллиона рублей. У нее в собственности участок, жилой дом и три квартиры. Ездит супруга депутата на такой же машине, как и мужа.


Борис Вальтер.

На фоне этих заоблачных доходов народных избранников с тысячами квадратных метров недвижимости выделяется Борис Вальтер. Депутат в 2020 году оказался самым бедным народным избранником донского парламента. В прошлом году он заработал всего 475 тысяч рублей, то есть около 40 тысяч рублей в месяц. В собственности Вальтера скромный дом на 147 квадратных метров и земельный участок на 553 квадратных метра. Борис Александрович ездит на "Тойоте Камри".

Жена самого бедного депутата ЗС РО не заработала в 2020 году ни копейки. Собственности у супруги Вальтера нет. Она пользуется домом и участком, принадлежащем депутату, ровно так же, как и несовершеннолетний ребенок семейства.

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