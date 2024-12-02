С 4 декабря ограничат движение транспорта в центре Ростова

Фото: Яндекс.Карты

В Ростове в районе площади Химиков ограничат движение транспорта. С 4 декабря трудности с проездом возникнут на проспекте Театральном — от улицы Нансена до улицы Текучева.Также водители не смогут проехать по переулку Крепостному — от дома №175А до строения №183. Подобные меры коснутся участка улицы Текучева — от проспекта Театрального до переулка Нахичеванского.По информации городского департамента автомобильных дорог, неудобства связаны со строительными работами по адресу: Текучева, 205. Ограничения будут действовать в период въезда и выезда техники и продлятся до 1 июля 2025 года.