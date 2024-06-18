Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

С 19 июня сотни ростовчан останутся без холодной воды

С 19 июня сотни ростовчан останутся без холодной воды
В Ростове с 19 июня без холодной воды останутся сотни местных жителей. О массовом отключении сообщили в городском департаменте ЖКХ и энергетики.

Краны опустеют в домах, расположенных в границах улиц: Процветания 1-я, переулок Лазоревый 10-й, улица Процветания 8-я и переулок Лазоревый 1-й. Там воды не будет с 09:00 до 06:00 следующего дня (20 июня).

Перебои с холодным водоснабжением начнутся из-за капремонта трубопровода на ВНС «Урожай» на улице Процветания до Лазоревого 2-го.
Фото: DonDay.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.