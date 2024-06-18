С 19 июня сотни ростовчан останутся без холодной воды

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В Ростове с 19 июня без холодной воды останутся сотни местных жителей. О массовом отключении сообщили в городском департаменте ЖКХ и энергетики.Краны опустеют в домах, расположенных в границах улиц: Процветания 1-я, переулок Лазоревый 10-й, улица Процветания 8-я и переулок Лазоревый 1-й. Там воды не будет с 09:00 до 06:00 следующего дня (20 июня).Перебои с холодным водоснабжением начнутся из-за капремонта трубопровода на ВНС «Урожай» на улице Процветания до Лазоревого 2-го.