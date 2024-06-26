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На трассе в Ростовской области образовалась пробка из-за пожара в поле

На трассе в Ростовской области образовалась пробка из-за пожара в поле
На трассе в районе Самбека образовалась многокилометровая пробка. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Как сообщают очевидцы, огонь вспыхнул под селом Вареновка Неклиновского района. На место происшествия сразу же вызвали спасателей. Они частично перекрыли проезжую часть.

Согласно данным на 11:40, всего протяженность затора составила более двух километров. Водители стоят в пробке от выезда из Таганрога до села Самбек.

В ГУ МЧС по Ростовской области пока не давали никаких комментариев по этому поводу.
Фото: скрин.
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