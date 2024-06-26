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В Ростовской области 21-летний парень попал в реанимацию после ДТП

В Ростовской области 21-летний парень попал в реанимацию после ДТП
В Шахтах Ростовской области в результате серьезной аварии с фурой пострадал 21-летний парень. Трагедия произошла 24 июня около 16:00.

На улице Дачная в районе дома 359 в фуру на полной скорости влетел автомобиль «Лада» под управлением 21-летнего парня. В результате столкновения молодого человека с серьезными травмами увезли в больницу. Фура съехала на обочину.

Позднее близкие пострадавшего парня прислали в редакцию запись с видеорегистратора. На кадрах видно, как автомобиль пострадавшего подрезала легковушка. Водитель начал перестраиваться из одного ряда в другой без поворотников. Пострадавший не успел среагировать и влетел на полной скорости в фуру.

По словам близких, мужчина получил серьезные травмы. Сейчас он находится в больнице и борется за жизнь.
Фото: соцсети
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