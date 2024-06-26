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В Ростовской области фермеры устроили скандал из-за земли

В Ростовской области фермеры устроили скандал из-за земли
В Ростовской области фермеры устроили скандал из-за земли. Причиной спора стал земельный участок в поселке Подгорном. Двое владельцев соседних земель не могли поделить часть территории. На протяжении двух лет шел судебный процесс, который выяснял принадлежность земли. В итоге собственника определили, однако результатом оказались не все довольны. Обделенный фермер решил закрыть вопрос и забрать участок незаконным способом.

К счастью, конфликт не дошел до драки. Полицейские пресекли споры и начали проверку.

- Ход разбирательств взял на контроль, — сообщил губернатор Ростовской области.
Фото: рр
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